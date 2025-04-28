Брест виступав у нинішньому розіграші ЛЧ, де зазнав поразки 0:2 від Шахтаря. "Пірати" вже точно не повторять своє сенсаційне досягнення, натомість Марсель в епіцентрі боротьби за топ-4.

ПСЖ зганьбився перед матчем з Арсеналом в Лізі чемпіонів – парижани вперше програли в чемпіонаті Франції

Підопічні Роберто Де Дзербі підтвердили свої амбіції ще впевненішою перемогою, ніж "гірники" у січні. До середини першого тайму команди обмінялися голами, але далі домінував Марсель. Провансальці забивали дуже красиво. Грінвуд гарматою з 24 метрів вколотив свій 19-й гол в чемпіонаті. Гуїрі виконав хрестоматійну бісіклету – прийом грудьми, другим дотиком удар через себе.

Амін підсумував побиття Бреста, оформивши хет-трик. Завдяки перемозі (4:1) Марсель піднявся на другу сходинку турнірної таблиці.

"Я не бив суддю": Фонсека – про свою 9-місячну дискваліфікацію і відмінність арбітрів в Україні та Франції