У Франції відбулися чергові матчі 30-го туру Ліги 1. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 30-й тур

ПСЖ – Гавр – 2:1

Голи: Дуе, 6, Рамуш, 50 – Сумаре, 60

Монако – Страсбур – 0:0

Марсель – Монпельє – 5:1

Голи: Грінвуд, 8 (пен), 67, Гуірі, 60, Роу, 74, Рабйо, 90+1 – Давін, 83

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ПСЖ обіграв Гавр. Луїс Енріке змінив майже всіх гравців основного складу та випробував систему 3-4-3. Дуе та Рамуш відзначилися голами, а Барколя та Маюлю записали у свій актив по асисту. ПСЖ жодного разу не програв в Лізі 1, маючи 24 перемоги та п'ять нічийних результатів. Луїс Енріке поставив перед своїми гравцями ціль побити рекорд і не програти жодної гри.

Монако та Страсбур борються за потрапляння до ЛЧ. Якщо монегаски весь сезон були на верхівці таблиці, то ось ельзасці стали несподіваним учасником єврокубкових перегонів. Протистояння двох команд закінчилося внічию без забитих голів.

Марсель приймав головного аутсайдера чемпіонату. Монпельє пропустив вже на 8 хвилині. Грінвуд, який переживає спад, забив з пенальті. По перерві команда Де Дзербі збільшила свою перевагу завдяки голам Мейсона та Гуірі. До фінального свистка провансальці забили ще двічі, а Монпельє зумів оформити лише гол престижу. Марсель здобув важливі три очки і повернувся на другу сходинку.

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