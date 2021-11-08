Керманич донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував призначення колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченко в італійську Дженоа.

"Я бажаю Шевченку всього найкращого, оскільки Генуя прекрасне місце, де грає чудовий клуб з необхідною інфраструктурою і пристрасними вболівальниками.

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Колись Шева зробив правильний крок, очоливши збірну України. Тепер він прийняв правильне рішення погодитися переїхати в Італію. Я бажаю йому успіхів", – наводить слова італійця Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа в неділю і вже встиг відреагувати на своє призначення наставником "грифонів". Перше тренування на чолі генуезців він проведе 9 листопада.

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