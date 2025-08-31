Адріен Рабйо відсторонений від команди та виставлений на трансфер після конфлікту з одноклубником. Марсель оперативно знайшов йому заміну.

Зінченку приписують контракт з учасником Ліги чемпіонів – гранд на позицію українця везе чемпіона Європи

На своєму сайті провансальці повідомили про перехід Артура Вермерена з Лейпцига. 20-річний півзахисник приєднався до Марселя на правах оренди за 1,5 мільйона євро. Французький клуб матиме можливість викупити бельгійця за 20 млн євро. Крім того, провансальці повністю покривають зарплатню Артура.

За Лейпциг Вермерен відіграв у 39 матчах, в яких віддав два асисти. Він також виступав за Антверпен та Атлетіко.

Додамо, що Марсель, який очолює Роберто Де Дзербі, святкує сьогодні, 31 серпня, 126 років з дня заснування.

Забарний долучився до гола в битві з Тулузою – Невеш оформив шедевральний хет-трик, українець причетний до пропущених