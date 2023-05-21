Команда Де Дзербі отримала шанс достроково вперше за всю свою історію вийти в єврокубки. Суперник уже вилетів, тож усі карти були на руках "чайок". Матч, як і онлайн-трансляція Брайтон – Саутгемптон на "Футбол 24", стартував о 16:00. Енчісо, Мітома та Мак Аллістер заводять атаки господарів на перших хвилинах. Найгострішим був удар японця, який увірвався по центру до штрафного. Аргентинський чемпіон світу, найімовірніше, прощається з домашнім стадіоном Брайтона, адже дуже близький до трансферу в Ліверпуль. Алексіс створює дві нагоди на старті зустрічі.

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Колишній помічник Шевченка у збірній України Андреа Малдера щось показує Де Дзербі на листочку. Паузою у грі через пошкодження Ворд-Прауза ледь не скористався Саутгемптон, гравців якого закликав до себе Селлес. Центрбек Челсі Колвілл втратив м'яч у центрі поля, Кайседо не підстрахував, Еступіньяна розрізали одним пасом. Виникла ситуація 3 на 2, Алькарас після стіночки з Волкотом не влучив з убивчої відстані. "Святі" набагато впевненіше почуваються у перші 20 хвилин, практично не помічаючи пресинг суперника.

І тут на рівному місці заграються гості, які дуже довго катали м'ячик на своїй половині, поки за ними бігали фаворити. Це 33-річний кіпер Маккарті віддав недбалий пас, Беднарек випустив Мітому, який дивом влучив у стійку, а не розстріляв ворота. Відверто випадає з гри Еван Фергюсон. Усе більше підходів Брайтона у чужий периметр, але далі якісь незрозумілі рішення – самі собі заважають "чайки", шкутильгає останній пас, бракує взаєморозуміння. Гості геть розслабилися і залишили Фергюсона одного на межі штрафного після пасу Мак Аллістера. Не сказати б, що 18-річний ірландець пробив дуже якісно, але Маккарті пропустив під собою.

Як же помиляється Еступіньян на своїй половині. Брайтон знову і знову дуже легко дає будь-якому суперникові створювати моменти. Волкота блискавично закинули у штрафний, Тео не влучив у дальній. Однак і Саутгемптон втрачає контроль у центрі поля. Мітома після втрати Алькараса у силовій боротьбі відтіснив Лавію, пробігся до фінальної третини та вирізав на Фергюсона, який і другий свій шанс майстерно реалізував. Це перший дубль юного ірландського нападника в АПЛ!

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Данк помиляється при передачі в центрі поля, але сам же відбирає, з чого стартує... контрвипад. Мітома знову тягне сам і пробиває – асистувати виходить трохи краще. Після перерви Саутгемптон продовжив тиснути на лівий фланг Брайтона. Так заробили кутовий, а далі повторилася ситуація з матчу проти Ньюкасла. Подача кутового на ближню стійку, тільки цього разу не свій (Ундав) забиває, а суперник (Ельюнуссі). Саутгемптон красиво зрівняв через 6 хвилин після свого першого гола, але VAR знайшов крихітний офсайд у Волкота, який перекинув Стіла. І знову розкрили зону Еступіньяна. І знову момент прийшов після хаотичних дій у серединці, коли м'яч переходив від одних до інших, а далі пішла швидка розрізна передача.

У підсумку Брайтон довів рахунок до 3:1. Грос спочатку націлено подав штрафний на голову Велтману. Воротар виручив, але після кутового від Еступіньяна снаряд відскочив до того ж німецького універсала, який прошив нижній ближній кут воріт "святих". До слова, Брайтон став 4 атакою сезону, забивши 70 голів за 36 турів. Лише Ліверпуль (71), Арсенал (83) і Манчестер Сіті (92) – результативніші. Дуже активні джокери господарів. З усіх сил Ундав, Велбек, Буонанотте намагаються довести рахунок до розгромного. Мак Аллістер ефектно ловить м'яч і пробивє з льоту – мінімально вище. Фергюсона визнають гравцем матчу.

Після 5 хвилин у першому таймі до другої половини суддя компенсував ще 7. Гросс котить на Буонанотте, аргентинець прицільно пробиває у дальній кут – Маккарті виконує 5 сейв. Велбек спочатку виводив Еступіньяна на розстрільну дистанцію (блок Беднарека), а згодом обігрався з Мак Аллістером і не влучив. Брайтон набирає 61 бал і гарантує собі 6 місце, а з ним і вихід у Лігу Європи. Саутгемптон залишається на дні таблиці без шансів піднятися.

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