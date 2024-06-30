Колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі розпочав роботу у французькій Лізі 1.

Марсель на офіційному сайті повідомив про призначення Роберто Де Дзербі головним тренером команди.

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Контракт з італійським фахівцем розрахований на 3 роки. В минулому сезоні Де Дзербі очолював Брайтон, який мав отримати 6 млн євро компенсації.

Нагадаємо, що для Марселя минулий сезон вийшов хаотичним. З командою працювали аж 4 різні тренери, і вона фінішувала лише на восьмій сходинці Ліги 1. У Лізі Європи Жан-Луї Гассе довів Марсель до півфіналу, однак поступився Аталанті.

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