Французький клуб офіційно підтвердив принципову домовленість з італійським фахівцем. Найближчими днями повинні бути узгоджені фінальні деталі для призначення Де Дзербі новим головним тренером.

Брайтон офіційно знайшов заміну Де Дзербі – наставник вже увійшов в історію АПЛ

Раніше італієць попрацював з Палермо, Беневенто, Сассуоло та Шахтарем, а останні 2 сезони провів у Брайтоні. Марселю ще доведеться заплатити "чайкам" відступні за 45-річного фахівця.

Для провансальців минула кампанія вийшла хаотичною. З командою працювали аж 4 різні тренери, і вона фінішувала лише на восьмій сходинці Ліги 1. У Лізі Європи Жан-Луї Гассе довів Марсель до півфіналу, однак поступився Аталанті.

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