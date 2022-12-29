"Женя – серйозний професіонал. Він добре відпрацьовує на тренуваннях та ставиться до своєї роботи на високому рівні.

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Але Роберто очікує від нього набагато більше, ніж він сьогодні може дати, на жаль. У цьому є нестикування, тому в нього мало ігрового часу. Контракт до кінця сезону. Що буде далі, думатимемо в це трансферне вікно", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Євген перебрався в Шахтар у 2019-му. Цього сезону 32-річний вінгер відіграв лише 47 хвилин при Роберто Де Дзербі. Це було ще в серпні.

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