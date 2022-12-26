Де Дзербі обрав топ-3 гравців УПЛ – у шорт-листі одразу два представники Динамо
26 грудня 23:08 - Читать на русском
Головний тренер Шахтаря здивував, підбиваючи підсумками першої половини сезону УПЛ.
Колишній півзахисник Шахтаря Марлос посів першу сходинку у топ-3 наставника "гірників" Роберто Де Дзербі, повідомляє Команда 1.
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Друге місце італійський фахівець довірив півзахиснику Динамо Миколі Шапаренку. Замикає трійку найкращих гравців УПЛ у першому колі за версією Де Дзербі ще один представник команди Мірчі Луческу – Віктор Циганков.
Нагадаємо, після 18-ти турів чемпіонату України Шахтар лідирує, випереджаючи Динамо на 2 очки.
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