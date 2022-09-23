Новий тренер "чайок" націлився на двох гравців з добре знайомої Серії А, інформує Calciomercato.

Гвардіола зрадів приходу Де Дзербі в АПЛ – екс-тренер Шахтаря розкрив деталі розмови

Йдеться про центрхава Давіде Фраттезі (Сассуоло) та нападника Рікардо Соттіля (Фіоренитина). Перший став справжнім відкриттям минулого сезону (4+4 у 38 матчах) і навіть отримав дебютний виклик до збірної Італії. Де Дзербі перетинався з ним у Сассуоло, однак постійно роздавав по орендах. Transfermarkt оцінює Фраттезі у 20 млн євро, а Соттіля у 9 млн.

Нагадаємо, що Де Дзербі намагався брати знайомих гравців і в Шахтар. Зокрема, Марлон перейшов із Сассуоло та відразу став лідером "гірників".

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