"Чайки", яких Де Дзербі очолив після прощання з Шахтарем, навчилися заробляти не лише на трансферах футболістів, а й навіть на переходах в інші клуби своїх тренерів. Зокрема, за Грема Поттера Челсі довелося заплатити рекордну суму.

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За інформацією Фабріціо Романо, в контракті з Де Дзербі Брайтон також прописав пункт про компенсацію за дострокове розірвання угоди. Проте цього разу клуб врахував досвід прощання з Поттером. Клаусула італійця буде активною лише у міжсезоння – у розпал кампанії ніхто не зможе викупити його контракт автоматично. Доведеться торгуватися.

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі очолив Брайтон в середині вересня, коли Грем Поттер вирішив перебратися в Челсі. Італієць швидко зумів адаптуватися до АПЛ та утримує "чайок" у верхній частині турнірної таблиці. Під його керівництвом команда провела 25 матчів у всіх турнірах, здобувши 13 перемог.

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