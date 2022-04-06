Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі найближчим часом повернеться до роботи на чолі "гірників".

Де Дзербі разом зі своїм тренерським штабом завтра вилетить у Стамбул, де возз'єднається із Шахтарем, повідомляє TMW.

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Раніше повідомлялось, що фахівець входить у шорт-лист претендентів на посаду головного тренера збірної Італії. Серед претендентів також Дженнаро Гаттузо та тандем Марчело Ліппі і Фабіо Каннаваро. Контракт Де Дзербі з "гірниками" розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, що Шахтар оголосив про проведення благодійних матчів для підтримки українців. Вже відомі дві перші дати поєдинків: 13 квітня "гірники" зустрінуться з Бешикташем, а 19-го – з Фенербахче. Далі серед суперників – Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо.

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