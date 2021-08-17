Журналіст Ігор Циганик переконує, що гравці лінії атаки Шахтаря Марлос, Жуніор Мораєс і Дентінью ще не довго виступатимуть за донеччан.

"У Мораєса в кінці року закінчується контракт. Він повинен повернутися до тренувань у жовтні, але я не думаю, що на нього сильно розраховують. Де Дзербі будує нову команду, а ці гравці себе вичерпали.

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У Марлоса і Дентінью, думаю, ситуація аналогічна. Не знаю, що має статися, щоб з ними продовжили контракти", – резюмував Ігор Циганик у своїй авторській програмі на Youtube.

Зауважимо, угоди усіх трьох футболістів завершуються 31 грудня цього року. З жодним із них Шахтар ще офіційно не продовжив контракт.

У нинішньому сезоні Марлос відіграв 157 хвилин у п'яти матчах, віддавши лише асист, а в активі Дентінью 55 хвилин у трьох поєдинках і один гол. Жуніор Мораєс через травму попередньо не зіграє до кінця 2021-го.

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