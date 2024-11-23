Де Дзербі не підпускає конкурентів, Ліон втратив шанс піднятися в зону ЛЧ, Сент-Етьєн скористався безпорадністю Монпельє
Відбулися чергові матчі чемпіонату Франції. Результати – в цій новині на "Футбол 24".
Ліга 1, 12 тур
Ланс – Марсель – 1:3
Голи: Фюльжіні, 80 – Ронж'є, 49, Луїс Енріке, 57, Хьойберг, 89
Сент-Етьєн – Монпельє – 1:0
Гол: Бушуарі, 47
Реймс – Ліон – 1:1
Голи: Діакіте, 55 – Шеркі, 38
Марсель поки не віддає своє місце в зоні Ліги чемпіонів. Після несподіваної домашньої поразки від Осера підопічні Роберто Де Дзербі доволі впевнено розібралися з Лансом, який після серії нічиїх почав чергувати перемоги з поразками.
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Сент-Етьєн скористався шансом вибратися із зони вильоту, обігравши Монпельє, який все міцніше грузне на дні турнірної таблиці. Ліон і Реймс могли б тимчасово піднятися в топ-4, але потрібно було набирати три очки в матчі між собою. Однак вони лишень спромоглися обмінятися голами Шеркі та Діакіте.