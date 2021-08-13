Наставник "гірників" не приховував задоволення від трьох набраних очок у поєдинку проти Металіста 1925.

Перемогу "помаранчево-чорним" принесли влучні удари Тараса Степаненка та Лассіни Траоре. Шахтар набрав 9 очок та зрівнявся з Динамо, яке зіграло на матч менше.

"Всі перемоги важливі і по-своєму красиві. Сьогодні ми були фізично і ментально втомленими після матчу з Генком. Нелегко після Ліги чемпіонів почати з нуля, уважно і з максимальною концентрацією повернутися до ігор в чемпіонаті. Але у Шахтаря це вийшло.

Шахтар – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми не зіграли добре в першому таймі, але не думаю, що сьогодні в чемпіонаті України існують команди, які грають краще за нас. Тому уявіть, що буде, коли ми будемо грати добре. До сьогоднішнього дня я не бачив жодної команди, яка грала б краще, ніж Шахтар у першому таймі.

Я дуже задоволений командою. Всі хлопці – професіонали. Коли мало тренуєшся, то складно помічати прогрес, особливо проти закритих оборонних команд. Потрібно працювати над деталями", – розповів Де Дзербі в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, вже 17 серпня Шахтар на виїзді зіграє з Монако в першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Шахтар впевнено переміг Металіст 1925, зрівнявшись з Динамо в УПЛ