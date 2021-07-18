"У нас чудовий тренерський штаб і всі разом ми – одна команда. У нас є одна мета. Вони підтримують мене, я підтримую їх.

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Я навіть не думав, що футболісти Шахтаря зрозуміють мене так швидко. Я дуже задоволений тим, як готові гравці", – сказав Де Дзербі у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Де Дзербі прийшов у Шахтар з Сассуоло, замінивши на посаді тренера "гірників" Луїша Каштру. Італійський фахівець підписав з українським клубом контракт на 2 роки.

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