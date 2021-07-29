"Усі тренери беруть щось від інших тренерів, але ти і сам повинен знати специфіку і філософію своєї гри, тому що у кожної команди є свої нюанси, є свої футболісти, і це дуже складно – повторити одне й те саме в різних командах.

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Відомо, що Сасуоло неодноразово був лідером Серії А за кількістю точних передач і володінням м'ячем. Проте я не буду робити з Шахтаря Сассуоло, тому що є різні гравці, різні культури, різні філософії, чемпіонат Італії і чемпіонат України відрізняються. Звичайно, складно підтримувати одну філософію гри, але треба розуміти, де ти працюєш і адаптуватися", – сказав Де Дзербі у коментарі Shakhtar Club.

Нагадаємо, італійський фахівець очолив донецький клуб у літнє міжсезоння. У своєму першому офіційному матчі сезону "гірники" не без проблем переграли Інгулець 2:1.

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