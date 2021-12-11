Де Дзербі назвав причини відсутності Марлоса у матчі з Олександрією – ветерану пророкують прощання з Шахтарем
Керманич Шахтаря Роберто Де Дзербі пояснив, чому півзахисник Марлос пропустив поєдинок з Олександрією (2:1).
"Чи покидає Марлос Шахтар? Я не знаю, бо це не стосується мене. Не буду про це говорити. Марлос має травму, тому сьогодні він не приїхав.
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Не знаю, що буде. Якщо він піде – це дуже сумно для мене. Це грандіозний футболіст та дуже приємна людина. Я дуже поважаю і люблю його", – сказав Де Дзербі у коментарі УПЛ ONLINE.
Нагадаємо, Марлос перебрався до України у січні 2012 році, перейшовши за 4 млн євро в Металіст із Сан-Паулу. У липні 2014-го він за 8 млн євро приєднався до Шахтаря. У поточному сезоні хавбек провів за "гірників" 26 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 6 результативних передач.
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