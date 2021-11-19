Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі привітав національну команду України з виходом із групи кваліфікації на Мундіаль.

"Я щасливий, що Україна матиме змогу кваліфікуватися на чемпіонат світу. Футболісти провели грандіозний матч, особливо Степаненко та Матвієнко.

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Бажаю збірній потрапити на чемпіонат світу та сподіваюсь, що не зустрінуться Італія з Україною", – сказав Де Дзербі для сайту Шахтаря.

Нагадаємо, національна команда України посіла другу сходинку у відборі на ЧС-2022 та очікує на матчі плей-офф, які заплановані на березень. Суперником наших може стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс.

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