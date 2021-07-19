Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі зізнався, кого з футболістів Сассуоло реально хотів бачити у донецькому клубі.

"Берарді, Бога і Локателлі потрібно йти своїм шляхом. Не думаю, що Шахтар може бути найкращим рішенням для них.

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Крім Марлона, я думав про запрошення захисників Джанмарко Феррарі і Рожеріо в мою нову команду. Сассуоло з боротьбою відпускає важливих гравців", – цитує Де Дзербі Calciomercato.

Нагадаємо, у міжсезоння "гірники" придбали Педрінью (у Бенфіки), Лассіну Траоре (в Аякса) і Марлона (у Сассуоло), витративши загалом близько 40 мільйонів євро.

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