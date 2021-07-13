"Ми повернулися з закордонного збору, тому що чемпіонат стартує вже 24 липня. У команди є кілька вихідних. Дуже скоро ми відновимо підготовку до першого туру. Потім нас чекають два матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, слідом – Суперкубок проти Динамо. Хочемо відразу почати сезон з перемог. Надалі це допоможе психологічно.

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Я покинув Італію, тому що відчув, що моя історія з Сассуоло підійшла до кінця. Інакше б я ніколи звідти не поїхав. Мені там дуже подобалося. Наші футбольні філософії з Шахтарем збіглися, до того ж є можливість спробувати свої сили в Лізі чемпіонів", – поділився Де Дзербі у коментарі TuttomercatoWeb.

Зазначимо, "гірники" мали розпочати сезон матчем за Суперкубок України проти Динамо, але його перенесли на 22 вересня. Тепер першим поєдинком для Шахтаря стане зустріч з Інгульцем.

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