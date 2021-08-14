"Перед підписанням контракту з Шахтарем я відразу вирішив: якщо клуб приєднається до Суперліги, то я піду.

УЄФА незвично покарав затятих членів Суперліги

Уже висловлювався на цю тему перед матчем з Міланом. Я не злився тоді на уболівальників, тренерів або гравців клубу, вони не мали до цього жодного відношення. Я був злий на образ мислення керівництва, яке, з моєї точки зору, було помилковим.

На той момент я був тренером провінційного колективу, який виходив грати на поле проти команди, яка тільки що приєдналася до Суперліги, тому не приховував своїх емоцій", – цитує Де Дзербі Sassuolo News.

Нагадаємо, що у квітні 12 топ-клубів оголосили про створення елітної ліги. Однак, через спротив УЄФА, ФІФА та вболівальників проект проіснував лічені дні. Зараз у ньому офіційно залишились лише Реал, Барселона і Ювентус.

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