"Я можу сказати, що мій Шахтар був дуже сильним. Можна сміливо сказати, що ми були готові на 30-40% свого потенціалу. Якби в наступне трансферне вікно ми додали б двох футболістів, могла б бути команда, яка писала б історію. І не лише у рамках чемпіонату України. Моєю метою у Шахтарі було досягнення чвертьфіналу чи навіть півфіналу ЛЧ.

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Зрозуміло, що це сталося б не одразу, а через 2-3 роки. Звичайно, це висока ціль, але вона мотивувала і мене, і президента, і Сергія Палкіна, і Даріо Срну. І в один день цю дитину у нас вкрали. Це неймовірно важко. Я чекаю на момент, щоб зрозуміти, що буде з українським чемпіонатом. Я часто говорив із Павелком. Я завжди з пристрастю ставився до своєї роботи, але зрозумійте, якщо українського чемпіонату не буде, я змушений піти іншою дорогою і зрозуміти, де я працюватиму далі.

На сьогоднішній день я ще не говорив із жодною командою. Поки що я ще тренер Шахтаря. Про початок таких переговорів я попереджу Сергія Палкіна та Даріо Срну", – зазначив Де Дзербі в інтерв'ю Денисов Time.

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