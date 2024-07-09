Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі вже визначився з тим, хто підсилить його команду.

Манчестер Юнайтед влітку збирається розвантажити свій склад. Одним з кандидатів на вихід є Мейсон Грінвуд, якого дуже хоче бачити у Марселі Роберто Де Дзербі.

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Як повідомляє RMC Sport, французький клуб запропонував Манчестер Юнайтед 25 мільйонів євро за 22-річного вінгера.

Однак фанати Марселя організували онлайн-кампанію проти трансферу футболіста, якого звинувачували в домашньому насильстві, і запустили хештег "Грінвуду Тут Не Раді".

Нагадаємо, Мейсон перебував під арештом через побиття дівчини. Пізніше кримінальну справу стосовно футболіста припинили.

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