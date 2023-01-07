Де Дзербі націлився на хавбека Шахтаря – Матвієнко також входить у шорт-лист представника АПЛ
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі хоче підсилити свою команду аж двома гравцями Шахтаря.
Італійський фахівець хотів би підписати Артема Бондаренка з Шахтаря, інформує The Athletic.
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Все через особливий підхід Брайтона до трансферів – "чайки" роблять ставки на нерозкручених гравців. Також Де Дзербі хоче підписати двох лівоногих центрбеків – Миколу Матвієнка та Алессандро Буонджорно з Торіно.
Зауважимо, що Брайтон наразі посідає восьме місце в АПЛ з 27 очками в активі. Бондаренко у поточному сезоні зіграв у 18 поєдинках за Шахтар, записавши до свого активу 2 голи та 1 результативну передачу.
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