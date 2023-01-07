Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі хоче підсилити свою команду аж двома гравцями Шахтаря.

Італійський фахівець хотів би підписати Артема Бондаренка з Шахтаря, інформує The Athletic.

Агент Мудрика пролив світло на найближче майбутнє клієнта

Все через особливий підхід Брайтона до трансферів – "чайки" роблять ставки на нерозкручених гравців. Також Де Дзербі хоче підписати двох лівоногих центрбеків – Миколу Матвієнка та Алессандро Буонджорно з Торіно.

Зауважимо, що Брайтон наразі посідає восьме місце в АПЛ з 27 очками в активі. Бондаренко у поточному сезоні зіграв у 18 поєдинках за Шахтар, записавши до свого активу 2 голи та 1 результативну передачу.

Де Дзербі та 18-річний рекордно зганьбили Евертон в АПЛ – ефектний погром з активною участю Миколенка тягне на відставку