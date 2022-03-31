Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик не сумнівається у лояльності Роберто Де Дзербі до клубу.

Головний тренер "гірників" зараз перебуває в Італії, але підтримує тісний контакт з підопічними.

Де Дзербі готовий повернутися до Шахтаря у разі покращення ситуації і відновлення чемпіонату України, – TMW

"Де Дзербі, наскільки я знаю, нікуди не йде. Він спілкується із футболістами, телефонує, ми розмовляємо. Він також підтримує нас та переживає через ситуацію в нашій країні", – сказав Мудрик у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Де Дзербі вже встигли сватати у Фенербахче, Інтер і навіть збірну Італії. Чинний контракт фахівця з Шахтарем розрахований до літа 2023 року.

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