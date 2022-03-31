"Де Дзербі, наскільки я знаю, нікуди не йде": Мудрик – про дистанційну турботу тренера Шахтаря
Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик не сумнівається у лояльності Роберто Де Дзербі до клубу.
Головний тренер "гірників" зараз перебуває в Італії, але підтримує тісний контакт з підопічними.
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"Де Дзербі, наскільки я знаю, нікуди не йде. Він спілкується із футболістами, телефонує, ми розмовляємо. Він також підтримує нас та переживає через ситуацію в нашій країні", – сказав Мудрик у коментарі Футбол NEWS.
Нагадаємо, Де Дзербі вже встигли сватати у Фенербахче, Інтер і навіть збірну Італії. Чинний контракт фахівця з Шахтарем розрахований до літа 2023 року.
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