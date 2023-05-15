Чемпіон світу у складі "чайок" може покинути команду влітку. Згідно з інформацією The Athletic, Мак Аллістер залишить Брайтон тільки заради клубу, який виступає в Лізі чемпіонів. Аргентинець прагне виграти найголовніший європейський турнір.

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Найсильнішу зацікавленість до лідера Брайтона проявляють Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Наразі обидві команди сперечаються за путівку до Ліги чемпіонів. "Червоні дияволи" випереджають мерсисайдців у турнірній таблиці на чотири пункти.

Як зазначає джерело, Де Дзербі може зберегти Мак Аллістера у разі потрапляння до Ліги Європи. В такому випадку півзахисник може передумати щодо свого трансферу.

В поточному сезоні аргентинець взяв участь у 36 матчах за Брайтон. В активі Алексіса 12 голів та дві результативні передачі. Контракт Мак Аллістера з "чайками" розрахований до 2025 року з можливістю продовження ще на рік.

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