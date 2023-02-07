Роберто Де Дзербі зберіг можливість дострокового відходу з Брайтона. Угода 43-річного наставника містить клаусулу, яка складає 13 мільйонів євро. Сплативши цю суму, будь-який клуб може офіційно позбавити "чайок" головного тренера. Про це повідомив журналіст Calciomercato Даніеле Лонго у Twitter.

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За його словами, у Брайтоні дуже задоволені роботою Роберто, контракт якого розрахований до літа 2026 року. Перед тим італієць працював у Шахтарі, Сассуоло, Беневенто, Палермо і Фоджі.

Нагадаємо, у вересні 2022-го Де Дзербі замінив у Брайтоні Грема Поттера, який вирішив очолити Челсі. Під керівництвом екс-тренера Шахтаря "чайки" посідають 6 місце, на 6 очок відстаючи від зони Ліги чемпіонів. Також Брайтон продовжує боротьбу за Кубок Англії – в 1/16 фіналу "чайки" обіграли Ліверпуль, а в наступному раунді зіграють проти Сток Сіті.