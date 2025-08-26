Марсель веде перемовини з мадридським Реалом щодо не потрібного Хабі Алонсо гравця, який був ключовим певний період під орудою Карло Анчелотті.

У Марселі новий бунт: гравці закликали керівництво схаменутися

Як повідомляє Фабріціо Романо, 29-річний Себальйос зацікавлений у переході в команду Роберто Де Дзербі. Йдеться про оренду з обов'язковим викупом за щонайменше 15 млн євро.

Перехід гравця може відбутися незалежно від майбутнього в команді Адрієна Рабйо. Чемпіон світу зі збірною Франції ризикує покинути Марсель після скандальної бійки з одноклубником Джонатаном Роу, який уже вирушив до Болоньї.

Нагадаємо, що Себальйос виступає за королівський клуб з 2017-го. У 2019-2021 роках гравець перебував у лондонському Арсеналі на правах оренди.

