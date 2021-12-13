"Коли я залишив свою посаду в Сассуоло, я не думав про інші команди. Я думав про те, чи зробив правильний вибір, що залишив команду, де почувався як вдома. Я ухвалив рішення і не розглядав пропозиції від інших клубів.

Де Дзербі зізнався, чого йому найбільше бракує в Україні

Звичайно, колись мені хотілося б повернутися до Італії, але за умови, що знайду команду, в якій зможу тренувати так, як тренував Сассуоло. Тобто команду, в якій мені будуть створені такі самі умови, щоб працювати", – сказав фахівець у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, до роботи у Шахтарі Де Дзербі встиг попрацювати у Сассуоло, Беневенто, Палермо та інших клубах.

Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"