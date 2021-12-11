"Я не знаю, на якому етапі переговори між Марлосом і клубом. Для мене Марлос став справжнім відкриттям у Шахтарі. Спочатку, коли я тільки приїхав сюди, мені хотілося почати новий цикл з новими гравцями. Марлос був одним із тих, хто мав покинути команду.

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Але він вразив мене з позитивного боку. Надзвичайна людина. Як футболіст він відігравав важливу роль. Буде дуже прикро, якщо він покине команду. Мені шкода з позиції тренера, бо я втрачу важливого гравця, який неодноразово змінював хід гри на нашу користь. Мені буде шкода і з погляду особистісних відносин, адже це людина з цінностями", – зазначив Де Дзербі в інтерв'ю Burbuzz.

Нагадаємо, хавбек перебрався у Україну у січні 2012 році, перейшовши за 4 млн євро в Металіст з Сан-Паулу. У липні 2014-го він за 8 млн євро приєднався до Шахтаря. У поточному сезоні Марлос провів за "гірників" 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 6 результативних передач.

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