Де Дзербі: Думаю, що Мудрик може виграти "Золотий м'яч" у майбутньому
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі високої думки про свого колишнього підопічного у Шахтарі – Михайла Мудрика.
"Мудрик – фантастичний гравець, але Брайтон не може його купити. Він мені подобається, всі мої колишні гравці мені подобаються, але я – тренер Брайтона.
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Я думаю, що Мудрик може виграти "Золотий м’яч" у майбутньому. Я знаю ціну Мудрику", – наводить слова Де Дзербі журналіст Річі Міллс.
Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року. Михайла активно сватають до Арсенала, але клуби ще не домовились про суму переходу.