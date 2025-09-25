Де Дзербі був покараний одним матчем дискваліфікації і ще одним матчем умовно, інформує RMC Sport. У п'ятницю, 26 вересня, тренер Марселя не зможе перебувати на лаві запасних у матчі зі Страсбуром.

У напруженій кінцівці матчу Роберто Де Дзербі розлютився після того, як Ашраф Хакімі завадив П'єру-Емеріку Обамеянгу. Роберто отримав жовту картку, але це його не заспокоїло. Де Дзербі продовжив протестувати, що змусило Жерома Брісара показати тренеру червону картку.

Оскільки наставник Марселя був вилучений з поля після двох жовтих карток, а не після однієї прямої червоної, він отримав один матч дискваліфікації, а не два.

Однак колишній наставник Шахтаря міг бути покараний суворіше, з огляду на його слова на адресу арбітра і його поведінку після вилучення. Після отримання червоної картки він продовжив давати вказівки своїм помічникам, що заборонено правилами.

Додамо, що Марсель переміг ПСЖ вперше за 14 років (1:0).

