"На цьому етапі мені працювати комфортно. Я задоволений, як ми почали сезон. Звичайно, досконалості немає меж. Завжди звертаю увагу на моменти, в яких щось можна було б поліпшити. Згоден, що у команди вже є свій стиль. Вона досягла важливих результатів.

Можна сказати, що мої перші 100 днів у Шахтарі минули в позитивному ключі", – сказав Де Дзербі Shakhtar News.

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Нагадаємо, Шахтар пробився у груповий етап Ліги чемпіонів, вибивши на своєму шляху Генк та Монако. Після 6-ти турів УПЛ підопічні італійського фахівця розташувались на другій сходинці, поступаючись Динамо на три очки.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну