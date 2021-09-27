Де Дзербі – про суперника Шахтаря у Лізі чемпіонів: Я знаю силу Інтера
10:57 - Читать на русском
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі оцінив Інтер перед очним поєдинком.
"Як італієць, я щасливий зустрітися з командою зі своєї країни, але я знаю силу Інтера і радий побачитись з Сімоне Індзагі.
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Шахтар – це команда, яка все ще будується. Інтер та Мілан – найсильніші та найцілісніші команди в Серії А. Навіть якщо Наполі буде здатен на великі здобутки", – цитує Де Дзербі Calciomercato.
Нагадаємо, зустріч "гірників" та Інтера в рамках другого туру групового етапу ЛЧ відбудеться 28 вересня на НСК Олімпійський, початок о 19:45.
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