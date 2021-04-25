Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі зізнався, що рішення щодо свого майбутнього дається йому дуже важко.

"Крім восьмого, сьомого чи шостого місця в таблиці, я дивлюся на взаєморозуміння – що гравці, клуб і фани дають мені. Це не наша остаточна позиція.

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Зрозуміло, що важко демонструвати кращі результати, аніж зараз. Запевняю, було б неправильним прийняти рішення про майбутнє у клубі, відштовхуючись від позиції в таблиці.

Не кажучи про інші клуби, я хочу розглянути питання щодо продовження своєї кар'єри дуже уважно. Раніше я приймав рішення інстинктивно. Цього разу я хочу серйозно подумати про це. Проводжу безсонні ночі в роздумах", – цитує Де Дзербі Football Italia.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар запропонував 41-річному фахівцю контракт на 2 роки.

Де Дзербі тренує Сассуоло з літа 2018 року. Під його керівництвом команда другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці Серії А, демонструючи надрезультативну гру. Раніше коуч працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо.

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