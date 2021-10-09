"Мені був потрібен цей досвід. Мій цикл у Сассуоло закінчився, я знав, що не можу дати команді більшого. Я хотів спробувати себе на тлі нових реалій: багатомовної роздягальні, Ліги чемпіонів, 8 матчів, до яких потрібно підготуватися, і які потрібно зіграти за 25 днів. У мене була потреба і бажання зіткнутися з серйозними труднощами.

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Було непросто покинути Сассуоло, людей, до яких я дуже прив'язаний. Я люблю людей більше, ніж місця. Зараз я дійсно зіштовхуюся з труднощами, бувають часи, коли я борюся і мене турбує питання, хто змусив мене це зробити. Але коли я зупиняюся і починаю думати, то приходжу до висновку, що це було те, що я шукав", – зазначив Де Дзербі у інтерв'ю Goal.

Нагадаємо, італійський фахівець очолив Шахтар минулого літа після 3 років роботи в Сассуоло. Де Дзербі вже встиг вивести "гірників" у груповий етап Ліги чемпіонів, а також виграти Суперкубок України, розбивши Динамо (3:0).

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