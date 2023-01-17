Українські вболівальники поки не знають, хто буде офіційним транслятором поєдинків національної команди у відборі на Євро-2024.

Раніше права на трансляції матчів національної команди належали Медіа Групі Україна, але влітку 2022 року Рінат Ахметов ухвалив рішення про вихід з медіабізнесу. Осінні поєдинки збірної в Лізі націй транслювали на Суспільному, але який канал буде транслятором у 2023 році, поки невідомо.

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Все йде до того, що у наступному відбірковому циклі на Євро-2024 матчі головної футбольної команди України транслюватиме 1+1. Вірогідність цього є дуже високою, повідомляє FanDay.

Щоправда, холдинг поки не підтвердив цю інформацію. "Наразі немає підстав так вважати", – цитує джерело відповідь 1+1.

Нагадаємо, наприкінці березня збірна України, яка після відходу Олександра Петракова залишається без головного тренера, стартує у відборі на Євро-2024. Першим суперником "синьо-жовтих" стане збірна Англії, а пізніше українці зіграють з Мальтою, Північною Македонією та Італією.

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