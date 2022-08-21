"Це говорить про те, що у людини роздвоєння особистості. З одного боку, він каже: добре, що створили телепул, а з іншого – він питає: де Динамо? Ну подивимося, де буде Кривбас.

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Він тільки-но починає свій шлях у футболі та не зовсім розуміє, про що говорить. Якби він хоч трохи знався на футболі, то знав би, що права на матчі Ліги чемпіонів належать УЄФА. Нагадаю, що наші матчі у другому та третьому раунді кваліфікації транслювала Setanta, оскільки на цьому етапі права належать клубам, а раунд плей-офф прирівнюється вже до Ліги чемпіонів та правами розпоряджається УЄФА.

Підкреслю, що ми продали права Setanta на два раунди відбору за умови, що канал "2+2" покаже наш матч із 15-хвилинною затримкою. Цього хочемо і для чемпіонату України. І, як мені відомо, зйомку для Setanta проводив "2+2". А цьому товаришу, який у футболі без року тиждень і вміє піаритися лише у своїх соцмережах, я пораджу розібратися спочатку у футбольних азах, а потім щось писати", – сказав Суркіс в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, представник Кривбаса вирішив потролити Динамо за те, що матч з Бенфікою не транслювали на загальнодоступному каналі, поставивши славнозвісне тайсонівське питання "Де Динамо?". Вставити шпильку у бік Суркіса Гагаріна змусила позиція президента киян щодо бойкоту телепулу УПЛ.

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