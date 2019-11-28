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"Де Динамо, де?" та інші крилаті фрази – Шахтар першим серед українських клубів співпрацюватиме з Viber

17:42 277 Читать на русском
"Де Динамо, де?" та інші крилаті фрази – Шахтар першим серед українських клубів співпрацюватиме з Viber
"Гірники" тепер у Viber / ФК Шахтар

Донецький Шахтар підписав партнерську угоду з популярним мессенджером Viber.

Донеччани першими серед вітчизняних клубів будуть співпрацювати з найпопулярнішим мессенджером в Україні. Їхня партнерська угода розрахована на один рік, інформує офіційний сайт "гірників".

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В рамках співпраці у клубу з'явилася спільнота у Viber і власний стікерпак із зображенням гравців основи, маскота, безлічі знакових подій з життя та історії команди, а також легендарних фраз, популярних серед уболівальників команди.

"За статистикою, Viber – найпопулярніший в Україні додаток для спілкування, який встановлений на 9 з 10 смартфонів. Для клубу важливо комунікувати з уболівальниками там, де їм зручно. Тому партнерство з Viber – важливий крок, щоб стати ближчими до вболівальників. Зі спільноти можна буде отримувати максимальну кількість новин про Шахтар у зручному форматі", – прокоментував співпрацю директор зі стратегічного розвитку і комунікацій клубу Юрій Свірідов.

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