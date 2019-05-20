"Де Динамо?" – Тайсон після виграшу чемпіонства повторив епічну фразу Жадсона

Півзахисник Шахтаря Тайсон емоційно прокоментував дострокове чемпіонство Шахтаря.

На питання журналістки клубного каналу, що він може сказати уболівальникам, Тайсон відповів: "Чемпіони, знову чемпіони!", передає FootballHub.

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А вже заходячи до підтрибунного приміщення, бразилець викрикнув "Де Динамо?", повторивши епічну фразу Жадсона 10-річної давнини.

Нагадаємо, що Шахтар мінімально переграв Зорю (1:0) у матчі 29-го туру завдяки голу Мораєса і оформив чемпіонство.

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