Головний тренер Гента Вім Де Декер розповів про кадрову ситуацію команди перед матчем 14-го туру чемпіонату Бельгії.

"Яремчук був на ізоляції тиждень. 28 листопада він здасть повторний тест, проте вірогідність, що він дасть негативний результат, невисока. Депуатр поступово відновлюється від м'язового пошкодження.

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Кляйндінст нещодавно серйозно перехворів, його вихід на поле у матчі проти Зюльте-Варегем під питанням. Пластун точно пропустить матч. Він серйозно хворий, але це не коронавірус", – поділився Де Декер у коментарі Nieuwsblad.

Зазначимо, що Гент із 16 очками посідає 10 місце чемпіонату Бельгії. Додамо, що за команду, окрім Яремчука та Пластуна, із українців виступає Роман Безус.

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