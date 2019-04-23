Де Брюйне в нинішньому сезоні більше не зіграє за Манчестер Сіті в АПЛ

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне знову не зможе допомогти свої команді через ушкодження.

Де Брейне отримав травму підколінного сухожилля у матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги з Тоттенхемом (1:0). За інформацією The Sun, бельгієць пропустить решту матчів Манчестер Сіті в АПЛ.

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Водночас зазначається, що Кевін, ймовірно, встигне відновитися до фіналу Кубка Англії, який відбудеться 18 травня ("містяни" зіграють з Уотфордом).

Це не перша травма Де Брюйне в поточному сезоні. Свій перший матч в АПЛ в сезоні-2018/19 він провів лише в жовтні, потім потрапив у лазарет з травмою зв'язок коліна, а навесні пропустив місяць через травму підколінного сухожилля.

В АПЛ Де Брюйне провів 18 матчів з 34 можливих, забивши при цьому 2 голи і віддавши 2 гольові передачі.

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