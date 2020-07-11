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Де Б'язі офіційно очолив збірну Азербайджану

19:05 - Читать на русском
Де Б'язі офіційно очолив збірну Азербайджану
Джанні Де Б'язі / Reuters

Колишній тренер низки італійських клубів і збірної Албанії Джанні Де Б'язі став керманичем збірної Азербайджану.

64-річний фахівець очолив кавказців, повідомляє Azerisport.

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Де Б'язі відновить кар'єру після трирічної перерви – восени 2017-го він тренував іспанський Алавес. До штабу італійця увійдуть два його співвітчизники – Беніто Карбоне та Клаудіо Беллуччі. Де Б'язі, який сенсаційно вивів на Євро-2016 збірну Албанію, не був першим вибором азербайджанських функціонерів. Раніше вони не змогли домовитися про співпрацю з Роєм Кіном.

До слова, Джанні Де Б'язі має багатий послужний список. У різний час він також працював із Козенцою, СПАЛом, Моденою, Брешією, Торіно, Леванте та Удінезе.

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Теги
Світ Азербайджан Азербайджан Азербайджан Джанні Джанні Де Б'язі
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