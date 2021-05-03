Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур розповів про підготовку до першого матчу на Євро і відкинув недооцінку команди Андрія Шевченка.

"Минулого тижня ми вже почали аналізувати збірну України – стиль гри, сильні і слабкі сторони. Звичайно, попереду ще будуть товариські матчі, але ми вже зібрали чимало інформації.

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Це дуже хороша команда з сильними і кваліфікованими гравцями. Відзначив би Маліновського, Зінченка, Ярмоленка.

Після останніх матчів "синьо-жовтих" залишилися змішані почуття. 1:1 з Казахстаном – це не дуже хороший результат. Але 1:1 на виїзді з Францією – це вже досягнення. Ще раніше бачив перемогу над Іспанією – 1:0. Не варто недооцінювати Україну – збірна доводить свою силу у великих матчах. Ми дуже поважаємо цю команду", – цитує де Бура Tribuna.

Нагадаємо, збірна України стартує у груповому етапі Євро-2020 матчем проти Нідерландів. Поєдинок відбудеться 13 червня в Амстердамі. Також команда Андрія Шевченка зіграє з Австрією і Північної Македонією.

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