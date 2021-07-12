"Я не розумію, чому Сака бив вирішальний пенальті. Думаю, це занадто важко для 19-річного хлопця, коли на його плечі у найважливіший момент лягає все. Мені просто дуже шкода його. Де у цій ситуації був Стерлінг, де був Стоунз, де був Шоу?

Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу

Гарет Саутгейт – дуже чесний хлопець. Він завжди захищає своїх футболістів. Я не думаю, що коли-небудь він скаже, що гравці не готові виконати пенальті.

Я вважаю, що у англійців є всі підстави для оптимізму перед Катаром. Рухайтеся в майбутнє з великою надією. Багато з цих гравців можуть стати ще кращими завдяки отриманому досвіду. Я думаю, що люди повинні почати дивитися на збірну Англії іншими очима. На наступному чемпіонаті світу Англія буде сильним суперником", – цитує Моурінью TEAMtalk.

Нагадаємо, Англія вийшла вперед у матчі з Італією вже на другій хвилині, однак в середині другого тайму пропустила. У серії післяматчевих пенальті "Три леви" не змогли реалізувати три одинадцятиметрових – влучно пробили лише Кейн та Магуайр.

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