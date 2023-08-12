Кевін Де Брюйне пішов з поля на 23 хвилині матчу 1 туру АПЛ 2023/24 проти Бернлі. Тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував пошкодження бельгійця.

Манчестер Сіті впевнено стартував у новому сезону англійської Прем'єр-ліги, розгромивши Бернлі в першому турі АПЛ.

Дубль Холанда у матчі-відкритті сезону АПЛ у відеоогляді дуелі з Бернлі – 3:0

Але легку перемогу "містян" затьмарила чергова травма лідера команди – Кевін Де Брюйне покинув поле на 23 хвилині зустрічі.

"На жаль, він знову травмувався. Кевін зазнав тієї ж травми, що і у фіналі Ліги чемпіонів (пошкодження підколінного сухожилля). Він вибув на певний час", – цитує Гвардіолу BBC.

Як зазначає спортивний лікар Дмитро Бабелюк, рецидив подібних травм загрожує вильотом на вдвічі більший термін, а це означає навіть місяці простою.

Нагадаємо, вже в середу, 16 серпня, Манчестер Сіті зустрінеться з Севільєю в рамках матчу за Суперкубок УЄФА. Старт зустрічі заплановано на 22:00.

Ман Сіті виніс Бернлі у першому матчі АПЛ 2023/24 – історичний Холанд посварився з партнером і Гвардіолою, втрата зірки