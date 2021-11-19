Манчестер Сіті втратив лідера перед поєдинком проти Евертона.

Кевін де Брюйне підхопив коронавірус, повідомляє Manchester Evening News з посиланням на слова наставника "містян" Хосепа Гвардіоли.

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30-річного бельгійця ізолювали від команди на 10 днів. Кевін пропустить найближчі поєдинки Сіті. 21 листопада підопічні Гвардіоли зустрінуться з Евертоном, а вже за три дні на "містян" очікує ключовий поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

У нинішньому сезоні АПЛ де Брюйне провів 8 матчів, в яких відзначився двома голами.

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