Де Брюйне здав позитивний тест на коронавірус
16:21 - Читать на русском
Манчестер Сіті втратив лідера перед поєдинком проти Евертона.
Кевін де Брюйне підхопив коронавірус, повідомляє Manchester Evening News з посиланням на слова наставника "містян" Хосепа Гвардіоли.
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30-річного бельгійця ізолювали від команди на 10 днів. Кевін пропустить найближчі поєдинки Сіті. 21 листопада підопічні Гвардіоли зустрінуться з Евертоном, а вже за три дні на "містян" очікує ключовий поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
У нинішньому сезоні АПЛ де Брюйне провів 8 матчів, в яких відзначився двома голами.
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