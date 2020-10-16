Хавбек зазнав пошкодження у матчі за збірну Бельгії та пропустить кілька поєдинків чемпіонату Англії. Про серйозність травми та терміни відновлення стане відомо після більш детального обстеження. Бельгієць не зміг дограти до кінця матч проти збірної Англії у рамках Ліги націй.

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"Не думаю, що справа серйозна, але наступні кілька матчів він, я вважаю, пропустить. Подивимося", – лаконічно оцінив стан свого підопічного Хосеп Гвардіола у коментарі BBC.

До слова, Де Брюйне провів 5 матчів у складі Манчестер Сіті у поточному сезоні, записавши до свого активу гол та асист.

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