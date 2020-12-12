"Нам потрібно бути обережними, тому що після всього, що сталося з ними цього тижня, ця гра – хороша можливість для суперника переключитися.

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Вони захочуть показати зворотний бік того, що сталося з ними в Лейпцигу, і ми повинні знати про це. Зрештою, ми з ними в схожій ситуації – обидві команди хочуть зберегти імпульс останніх декількох тижнів, і це важливо зробити.

Манчестер Юнайтед виграв лише одну гру вдома з п'яти в АПЛ? Це нічого не значить. Це інша гра, і я можу зрозуміти, що, граючи проти такого великого клубу, як Манчестер Юнайтед, на виїзді, суперники налаштовані діяти від оборони. Можливо, тут у них були проблеми. Я не зовсім впевнений, оскільки не дивився кожну гру", – підкреслив Де Брюйне у коментарі FourFourTwo.

Зазначимо, що матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті відбудеться вже сьогодні, 12 грудня, початок гри о 19:30.

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